Litiga per la precedenza e abbandona l’auto in mezzo alla strada: denunciato 60enne riminese

Un diverbio per questioni di precedenza si è trasformato in un blocco della circolazione e in una denuncia per un automobilista riminese. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella zona nord di Rimini, dove due veicoli si sono trovati uno di fronte all’altro in un tratto stradale ristretto.

Ne è nata una discussione accesa tra i conducenti, un uomo di 60 anni e una donna di 70, su chi avesse diritto al passaggio. L’uomo, per protesta, ha abbandonato il proprio veicolo in mezzo alla carreggiata, impedendo il transito all’altra auto e a quelle in coda. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Distaccamento di Viserba, che hanno intimato all’uomo di rimuovere il mezzo e lo hanno sanzionato per sosta d’intralcio alla circolazione, ai sensi dell’articolo 157 del Codice della Strada. Successivi accertamenti hanno portato alla denuncia in stato di libertà per il reato di blocco stradale e al sequestro amministrativo del veicolo.