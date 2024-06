Livorno: tragedia al casello di Rosignano, tre morti e sei feriti

Tragedia, nel primo pomeriggio di domenica, al casello di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, dell'A12. Un incidente, dalla dinamica ancora di ricostruire, è costato la vita a tre persone, di cui due di nazionalità tedesca. Sei i feriti, tra cui due bambini, trasportati in ospedale in codice verde. Un incidente che ha coinvolto tre auto.

Lo schianto, che ha prodotto un tremendo effetto donino, - racconta iltirreno.it, pare essere partito a causa di un malore di una donna alla guida della sua auto. Questa si sarebbe poi schiantata con le auto in coda al casello per uscire dall'A12 ed entrare nella statale Aurelia. Nell'urto coinvolta anche la struttura della barriera autostradale: la cabina del casellante è stata sollevata da terra. All'interno secondo quanto appreso c'era un addetto che è rimasto praticamente illeso.