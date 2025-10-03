Lo sciopero per Gaza e la Flotilla blocca l'Italia: dagli aeroporti alle stazioni alle autostrade

In Italia ancora una giornata di sciopero per la Palestina e Gaza, dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla e l'arresto degli attivisti. Per il garante lo sciopero senza preavviso era illegittimo, ma sindacati di base e Cgil sono andati avanti e in piazza, secondo gli organizzatori, nei cento cortei in tutta Italia è sceso almeno un milione di persone, 2 milioni per la Cgil, 300mila nella sola Roma, dice l'Usb che era alla stazione Termini, dove man mano sono confluiti tutti gli altri cortei della Capitale, quello della Cgil, e poi degli studenti. Anguria sì, Meloni no, cantano gli studenti, mentre i rappresentanti politici attaccano il ministro Salvini, dal cui ministero ieri è partita una nota con la quale si faceva presente che chi avrebbe partecipato allo sciopero ne avrebbe pagato personalmente le conseguenze. Il leader Cgil ha anche risposto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva ironizzato sullo sciopero di venerdì, a suo dire fatto per avere un “weekend lungo”. Il focus resta sempre sulla Palestina, su Gaza, e sulla spedizione della Flotilla, bloccata da Israele. Il corteo poi è arrivato proprio al ministero dei Trasporti, attorno al quale sin dalla mattina stazionavano camionette della polizia. Qualche lancio di uova e cori contro il ministro Salvini. Al grido di “blocchiamo tutto” i manifestanti hanno invaso stazioni ferroviarie e snodi autostradali un po' ovunque in tutta Italia, a Pisa anche la pista dell'aeroporto, sospesa l'operatività dello scalo; tensioni a Bologna, con l'A14 chiusa, invasa dal corteo, e una manifestante colpita da un lacrimogeno rischia di perdere un occhio, oltre a cariche in autostrada e lancio di oggetti.

Nel video le interviste a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Maria Elena Delia, portavoce Global Sumud Flotilla; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico







