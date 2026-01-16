TV LIVE ·
Lo smog non molla la presa: confermate le misure emergenziali fino a lunedì 19 gennaio

Per contrastare efficacemente l’aumento delle polveri sottili, alle limitazioni già in vigore si aggiunge lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30, nei centri urbani interessati

16 gen 2026
Lo smog non molla la presa: confermate le misure emergenziali fino a lunedì 19 gennaio

La qualità dell’aria nella provincia di Rimini resta sotto osservazione a causa dei livelli persistenti di PM10 oltre i limiti giornalieri. Sulla base delle proiezioni dell’Arpae, anche per i prossimi giorni sono state confermate le misure emergenziali per il contenimento dello smog, che saranno valide fino a lunedì 19 gennaio incluso, data in cui è previsto un nuovo controllo dei livelli inquinanti.

Per contrastare efficacemente l’aumento delle polveri sottili, alle limitazioni già in vigore si aggiunge lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30 nei centri urbani interessati. I provvedimenti riguardano non solo Rimini ma anche il Comune di Riccione, dove sono previste analoghe limitazioni alla circolazione. Le autorità locali e Arpae monitoreranno l’evoluzione della situazione ambientale con i prossimi bollettini, aggiornando eventuali proroghe o allentamenti delle misure qualora i valori della qualità dell’aria rientrino nei limiti consentiti.






