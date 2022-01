COVID-19 Locatelli, Cts: "tempi maturi per l'obbligo vaccinale"

Locatelli, Cts: "tempi maturi per l'obbligo vaccinale".

In un'intervista a Repubblica, il coordinatore del Cts Locatelli parla di 'crescita esponenziale' dei contagi, invita a 'non lasciar correre il virus' e, quanto all'obbligo di vaccino, da tecnico afferma che 'le condizioni sono mature'. Atteso il 5 il Cdm che esaminerà la nuova stretta, a cominciare dall'estensione del Super pass al mondo del lavoro. Per la scuola, l'ipotesi è di limitare la Dad ai non vaccinati in caso di due contagiati in classe. Intanto, sono più di un milione i positivi. L'aumento sotto i 19 anni. Sono ancora 5,5 milioni gli italiani over 12 non vaccinati. Da domani quattro nuove regioni (Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia) raggiungeranno in zona gialla Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto, Bolzano e Trento.

