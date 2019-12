Lolli nell'intervista a Rtv nel 2015: "Non posso pensare di tornare in Italia, verso di me accuse illegali"

Durante gli anni della lunga latitanza in Libia dell'ex patron di Rimini Yacht, Giulio Lolli, la San Marino Rtv propose un'intervista, curata da Gianmarco Morosini, nella quale Lolli forniva la sua versione dei fatti. Era il 2015. Nel video, un breve estratto nel quale Lolli esprime la volontà di non tornare in italia. L'uomo è stato oggi rimpatriato e si trova in carcere a Roma.