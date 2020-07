EVENTI Lonely Planet Ulisse Fest-La Festa del Viaggio: a Rimini la quarta edizione

Torna a Rimini la "Lonely Planet Ulisse Fest-La Festa del Viaggio", il festival del viaggio di Lonely Planet organizzato dalla casa editrice Edt, che da quasi 30 anni pubblica le famose guide. Quest'anno il tema sarà "Il viaggio che faremo".

La kermesse, giunta alla quarta edizione, si terrà dal 28 al 30 agosto sul palcoscenico della centralissima Piazza Cavour e al Teatro Galli.

Tra i diversi appuntamenti in programma, quello con l'attore Sergio Rubini, che renderà omaggio a Fellini nell'anno dell'anniversario della nascita nella città che gli ha dato i natali e quello con il musicista Paolo Fresu, che in duo con il bandoneista Daniele Di Bonaventura, farà un viaggio musicale nel Mediterraneo. A parlare di mare sarà anche Mario Tozzi, attraverso uno spettacolo in collaborazione con il sassofonista Enzo Favata. Tra gli ospiti, ancora, Walter Veltroni che racconterà l'utopia dell'Isola delle Rose, e il vincitore del Premio Strega, Sandro Veronesi. In programma, poi, un'anteprima nella sezione cinema con Nomad - In the footsteps of Bruce Chatwin, un documentario di Werner Herzog dedicato all'irrequieto viaggiatore e un omaggio al grande scrittore recentemente scomparso Luis Sepulveda con lo spettacolo di Ginevra Di Marco, oltre a workshop e i laboratori legati al viaggio.









