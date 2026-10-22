Longevità: "From FOOD to FUTURE" in collaborazione con Nestlè Nutrition &Health

Longevità sana. L'invecchiamento in salute dipende da aspetti strettamente correlati tra loro: movimento, alimentazione, cognizione e relazioni sociali.

A Bologna nella sala Stabat Mater dell’Archiginnasio, il convegno "From FOOD to FUTURE" in collaborazione con Nestlè Nutrition &Health. Sono intervenuti esperti provenienti dal mondo della ricerca e dell’università, moderati da Luciano Onder. Un percorso scientifico, dedicato al legame tra nutrizione e nutraceutica, la scienza che studia i principi bioattivi, contenuti in alimenti, piante, animali, minerali e microrganismi.

"Il problema non è più aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. E penso che il cibo, insieme allo stile di vita, quindi l'attività fisica, le relazioni sociali, sia una determinante troppo forte - commenta Giulio Gandolfi General Manager Nestlè Nutrition &Health e Presidente Solgar -. Oggi la ricerca scientifica ci ha prodotto evidenze tali che fanno sì che una corretta integrazione, nel momento in cui il cibo che mangiamo tutti i giorni a tavola non rappresenti il totale del nostro fabbisogno, fino ad arrivare alla nutrizione clinica, quando quindi abbiamo invece una patologia, in cui l'alimento dei medici speciali diventa condizione sine qua non della nostra alimentazione, siano proprio il futuro".

Ennio Tasciotti Direttore dell’Human Longevity Program IRCCS San Raffaele di Roma ha commentato: “Qualcosa si è rotto” perchè nonostante il grande aumento di aspettativa di vita tra le generazioni “fra venti o trent'anni potremmo vedere gli effetti di un invecchiamento accelerato, legato allo stress”.

Nel convegno è stato ribadito anche il ruolo delle proteine, mattoni del muscolo, per un invecchiamento “in buona salute”. "È fondamentale mantenere un carico proteico ottimale, non soltanto nelle persone anziane. Dopo i cinquant'anni, sia negli uomini che nelle donne, c'è un naturale deupaperamento del muscolo, della proteina all'interno del muscolo. Questo porta a fragilità e alla fine, a lungo andare, a sarcopenia" ha spiegato Barbara Borlotti Amico, responsabile della direzione medica di Nestlè Nutrition&Health.

Paola Salmaso, responsabile del dipartimento medico di Solgar ha sottolineato l"’importanza di una integrazione mirata per migliorare l’efficienza del metabolismo, in particolare in alcune fasi delicate della vita come gravidanza". Uno dei peggiori nemici della nostra salute si conferma la sedentarietà.

"C'è uno studio che è da una parte è molto interessante e dall'altra forse un po' triste, pubblicato sul British Medical Journal qualche anno fa - ha spiegato Antonio Paoli, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Professore ordinario di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport dell’Università degli Studi di Padova -. Hanno preso degli anziani di una casa di riposo, insomma molto avanti con l'età, hanno misurato la velocità di camminata. La cosa interessante è che quelli che erano deceduti camminavano a tutta una velocità molto bassa, mentre tutti quelli che erano in grado di camminare per un tratto breve, ma una velocità superiore ai 5 chilometri all'ora, erano sopravvissuti. "A che velocità cammina la triste mietitrice" era il titolo dell'articolo e l'autore conclude: "se siete molto anziani e volete sfuggire alla morte dovete camminare più veloci di 5 chilometri all'ora".

Nel video le interviste a Giulio Gandolfi General Manager Nestlè Nutrition &Health e Presidente Solgar Barbara Borlotti Amico, responsabile della direzione medica di Nestlè Nutrition&Health Antonio Paoli, Prof. Scienze dell’Esercizio Fisico Università Padova.







