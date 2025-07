CRONACA Longiano, sfida in scooter nella notte: due minorenni gravissimi dopo lo schianto contro una Bmw Drammatico incidente in zona industriale durante un raduno notturno: un 16enne è in coma, il 15enne ha riportato fratture multiple. Indagato il conducente dell’auto

Longiano, sfida in scooter nella notte: due minorenni gravissimi dopo lo schianto contro una Bmw.

Una notte che doveva essere di divertimento tra adolescenti si è trasformata in una tragedia. Sabato sera, poco prima della mezzanotte, due ragazzi di 15 e 16 anni — entrambi residenti tra Cesenatico e Cervia — sono rimasti gravemente feriti in un violento incidente stradale avvenuto nella zona artigianale di Ponte Ospedaletto, nel comune di Longiano, in provincia di Forlì - Cesena.

I due minorenni stavano partecipando a un raduno clandestino di scooteristi, una sorta di “gara all’impennata” organizzata attraverso i social. Decine di giovanissimi si erano ritrovati in Via Vittorio Bachelet, dove l’asfalto libero da traffico serale diventa spesso scenario di corse e acrobazie pericolose. Durante una sfida tra i due ragazzi, i loro cinquantini si sono scontrati frontalmente con una Bmw X1 guidata da un 24enne di Longiano. L’impatto è stato devastante.

Il conducente della Bmw è uscito illeso, ma per i due scooteristi le conseguenze sono gravissime. Il 16enne, riporta il Corriere Romagna, ha riportato un trauma cranico con lesioni cerebrali ed è ora in coma, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 15enne, pur in prognosi riservata, non è in pericolo di vita: ha subito fratture alle gambe e al bacino ed è stato operato.

L’automobilista, unico maggiorenne coinvolto, è al momento indagato per lesioni gravi in incidente stradale. Gli è stata ritirata la patente, come previsto dalla prassi. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche attraverso le immagini delle telecamere delle aziende vicine e con la ricerca di eventuali video condivisi sui social dai presenti.

Il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, ha escluso l’esistenza di gare clandestine organizzate con fini economici, parlando piuttosto di raduni spontanei giovanili. Anche il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, ha voluto distinguere l’accaduto da altri episodi di violenza giovanile, sottolineando però la pericolosità di queste sfide su strada.

