Loredana Bertè ricoverata per accertamenti, salta il concerto a Roma.

Non è potuta andare in scena ieri sera a Roma Loredana Bertè, dove era attesa al Brancaccio per la seconda tappa del suo tour di concerti. La cantante è stata costretta a far slittare la data per un improvviso dolore addominale.

L'artista 73enne già dalla mattina aveva iniziato a sentire le prime fitte e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove, consigliata dal medico, è stata ricoverata per accertamenti. Lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato sempre al Teatro Brancaccio per il 15 maggio.

I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.

