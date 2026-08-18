OLTRE I SOCIAL Lorenzo Biagetti, dalla piadina ai social: "La positività? Prima di tutto nella vita" Il food creator riminese racconta il rapporto con i social, l’importanza di staccare e le tradizioni della cucina romagnola che non devono cambiare

A Rimini, l’estate ha il sapore del divertimento. E sulla spiaggia Lorenzo Biagetti, 25 anni, riminese e volto sempre più riconoscibile sui social, porta con sé un racconto che va oltre la tavola. La sua positività, infatti, non si ferma davanti alla telecamera.

Ma qual è l’identikit di un influencer oggi? Una risposta universale non esiste. Lorenzo ha scelto di raccontare sui social la sua quotidianità, la cucina romagnola e soprattutto un modo di vivere la propria terra con leggerezza e spensieratezza. Una storia che parte dal cibo, ma che finisce per parlare anche di stile di vita. E se cambiano i linguaggi, le piattaforme e il modo di raccontare il cibo, alcune cose restano invece intoccabili. Perché la cucina romagnola ha le sue regole, i suoi sapori e quelle tradizioni che, anche nell’epoca dei food creator e delle ricette virali, non si possono semplicemente mettere da parte. Per Lorenzo, insomma, esistono dei veri e propri must da rispettare.

Ma per quanto i social siano il suo presente, Lorenzo guarda già oltre. Perché vivere di contenuti significa anche sapere che il mondo digitale può cambiare velocemente, e che ciò che oggi funziona domani potrebbe non esserci più. Per questo prova a mantenere un equilibrio, senza lasciare che il lavoro online occupi ogni spazio della sua vita. Ritagliarsi dei momenti lontano dallo schermo diventa così un modo per staccare, tornare alla vita reale e ricordarsi che non tutto deve necessariamente essere raccontato o condiviso.

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