Lorenzo Fontana eletto senza sorprese, ma resta il problema Berlusconi

Alla Camera nessun colpo di scena, eletto presidente Lorenzo Fontana della Lega. A Montecitorio nessuna sorpresa, non come ieri in Senato almeno, quando l'opposizione ha concorso in maniera determinante all'elezione di Ignazio La Russa a presidente di Palazzo Madama, e subito dopo la Lega faceva già trapelare il nome di Lorenzo Fontana, ex ministro della Famiglia, come presidente della Camera. E alla quarta votazione fumata bianca. Nel suo discorso di insediamento il suo primo saluto è stato per il Papa, “riferimento spirituale per la maggioranza degli italiani”, lo ha definito, poi ha sottolineato che l'Italia non deve omologarsi. “L'Italia non merita questo sfregio”, commenta su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, che oggi ha votato un candidato di bandiera, Maria Cecilia Guerra, per contare i suoi, proprio come ha fatto il resto dell'opposizione, i 5Stelle con Cafiero de Raho e il Terzo Polo con Matteo Richetti. Resta il problema Berlusconi, che in una foto lanciata in esclusiva da Repubblica scrive di Giorgia Meloni definendola con vari epiteti tutt'altro che concilianti.

Nel video gli interventi del presidente provvisorio di Montecitorio Ettore Rosato e del presidente della Camera eletto Lorenzo Fontana