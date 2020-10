TENSIONI Lotta al Covid tra proteste, crollo dei consumi e posti di lavoro a rischio

Un eventuale lockdown nel periodo delle feste brucerebbe 25 miliardi di spesa delle famiglie. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Confimprese. A fine anno, a causa della seconda ondata di vincoli in aggiunta al primo lockdown, si stima un crollo dei consumi per 229 miliardi di euro, a cui sarebbe associato un taglio potenziale di 5 milioni di posti di lavoro. Il solo retail subirà una sforbiciata di 95 miliardi di fatturato e nel comparto si rischia la perdita di oltre 700.000 addetti.

Nel frattempo non si placa la protesta per le nuove restrizioni. 28 le persone accompagnate in questura dopo gli incidenti di ieri sera a Milano durante una manifestazione non autorizzata. Gli autori dei disordini sarebbero in particolare giovanissimi. Sono invece una decina, tra le forze dell'ordine, i feriti negli scontri avvenuti ieri sera a Torino. Ma c'è anche chi protesta civilmente. La chiusura alle 18 di ristoranti e bar e quella totale di palestre e teatri sta portando in piazza centinaia di esercenti che temono il fallimento. È la voce di un'intera categoria già ampiamente provata dal lockdown primaverile e che chiede di poter lavorare.

Domani mattina a Rimini protesteranno i gestori delle palestre mentre il giorno successivo il sindaco di Coriano incontrerà tutti gli operatori penalizzati. Domenica Spinelli è critica rispetto alle misure adottate dal Governo, parla di “coprifuoco mascherato da norme mirate e selettive senza alcuna logica se non quella di togliere le speranze a tutti quegli imprenditori che si sono adoperati, investendo, al fine di garantire, seppur nelle mille difficoltà, posti di lavoro”. E mentre ieri, a Pesaro, si teneva una manifestazione autorizzata dal Prefetto, il ristorante la Macelleria decideva di rimanere aperto. Una cena di protesta con una novantina di commensali, allontanati dalla Polizia alle 20.30. Ristorante chiuso per diversi giorni, con “Questore e Prefetto che stanno valutando penalità pesanti", scrive sui social il sindaco Matteo Ricci, che incontrerà una delegazione delle varie categorie che ieri sono scese in piazza.



