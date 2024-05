Nel corso di servizi programmati, nell’area dell’ex ippodromo di via Marani, all’alba, gli agenti della Polizia Locale di Ravenna appartenenti agli uffici Sicurezza Urbana e Pronto Intervento, hanno trovato evidenti segni di occupazione di diverse stalle. Dopo un accurato controllo è stata disposta la pulizia da parte di Hera. L’ippodromo oggetto di verifiche in passato, continuerà ad essere attenzionato, al fine di contrastare fenomeni di degrado.