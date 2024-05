POLIZIA LOCALE Lotta al degrado all’ex Ippodromo di Ravenna

Nel corso di servizi programmati, nell’area dell’ex ippodromo di via Marani, all’alba, gli agenti della Polizia Locale di Ravenna appartenenti agli uffici Sicurezza Urbana e Pronto Intervento, hanno trovato evidenti segni di occupazione di diverse stalle. Dopo un accurato controllo è stata disposta la pulizia da parte di Hera. L’ippodromo oggetto di verifiche in passato, continuerà ad essere attenzionato, al fine di contrastare fenomeni di degrado.

