Lotta alla criminalità: il bilancio della Guardia di Finanza

Numeri importanti nel contrasto alla criminalità organizzata in un 2025 che ha visto la Guardia di Finanza condurre 1.351 indagini, con 7.442 soggetti coinvolti, tra persone fisiche e giuridiche. Per un efficace contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso, imprescindibile è l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, in un'azione – segnalano le Fiamme Gialle - resa sempre più complessa dall’interposizione di soggetti terzi, apparentemente estranei all’associazione, ai quali vengono intestati fittiziamente beni e disponibilità finanziarie. Ingente il valore economico: attraverso indagini patrimoniali e finanziarie mirate proposti all’Autorità Giudiziaria sequestri per oltre 3,3 miliardi di euro e toccano il miliardo e 600 milioni i beni e disponibilità liquide complessivamente sequestrati o confiscati nell’anno.

Accanto all'attività repressiva condotta attraverso indagini di polizia giudiziaria, fondamentale l’impegno del Corpo volto a prevenire le infiltrazioni criminali nel tessuto economico sano, a tutela degli imprenditori onesti e dell’economia italiana. In questo specifico ambito, 66mila attività amministrative sia di accesso ai cantieri, sia funzionali al rilascio di documentazione antimafia. 29 milioni 6mila euro è il valore complessivo dei compendi aziendali sottoposti alle misure di prevenzione di amministrazione o controllo giudiziario.

Attività rilevante anche nella lotta al narcotraffico con oltre 33 tonnellate di droga sequestrate - principalmente cocaina, hashish e marijuana - e oltre 800 persone denunciate. Obiettivo parallelo è disarticolare le organizzazioni criminali privandole dei profitti derivati dai traffici illeciti. Nel 2025 sono stati sequestrati ai narcotrafficanti beni e disponibilità finanziarie per 8 milioni e confische per oltre 3 milioni e mezzo di euro.









