Lotta alle bande multietniche, Questore di Rimini: "Non abbassiamo la guardia"

Non si ferma la lotta alle baby gang, fenomeno che imperversa in riviera e che d'estate cresce in maniera esponenziale. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine, in un lavoro coordinato fra i vari corpi di Rimini e Riccione. Nel weekend i controlli straordinari dei carabinieri nella Perla Verde hanno portato a 6 arresti e 16 denunce. Per il Questore Rosanna Lavezzaro è la prima estate riminese. Determinata e risoluta, ha fin da subito risposto alla minaccia con il pugno duro. “ A me piace chiamarle bande multietniche, è questa la definizione più corretta. L'investimento che è stato fatto è grosso, mirato, dispendioso in termini di energia, uomini e mezzi. Ci pare di poter dire che in questo primo mese il risultato che abbiamo portato a casa, se lo raffrontiamo con l'anno precedente, ci lascia moderatamente soddisfatti. L'estate è ancora lunga, non ci arrendiamo, non abbassiamo la guardia, continuiamo ad investire. Speriamo di arrivare a settembre con lo stesso trend positivo. Ottima la collaborazione fra Polizia Locale, Carabinieri e Finanza. Un problema così complesso non lo puoi affrontare da solo”.

Al suo arrivo dal Piemonte nella capitale della movida, la Lavezzaro era ben consapevole dell'estate impegnativa che l'attendeva, “ho trovato però una Questura molto ben organizzata e strutturata, con gente abituata a lavorare con un ritmo molto alto. Il clima fra le istituzioni è eccezionalmente sereno e favorevole. Mi dicono spesso che il peggio deve ancora venire, ma io sono un'ottimista per natura, quindi mi auguro di poter continuare su questa scia di controlli ed impegno che anche la gente ci riconosce.”

Nel servizio l'intervista a Rosanna Lavezzaro, Questore di Rimini