Lotta alle dipendenze, Meloni e Macron lanciano incontro a San Patrignano il 23 ottobre

Italia e Francia, Paesi co-fondatori della European Coalition Against Drugs (Ecad), promuovono per il 23 ottobre nella comunità di San Patrignano, a Rimini, un incontro internazionale dedicato alla prevenzione e al recupero dalle dipendenze. Lo annuncia la Presidenza del Consiglio in una nota. Alla Coalizione aderiscono 35 Paesi. La premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato le lettere di invito congiunto ai capi di Stato e di governo e ai partner della Coalizione, oltre che alle istituzioni europee competenti, per un totale di 47 delegazioni.

Ministri, autorità, rappresentanti di organizzazioni europee e internazionali ed esperti si confronteranno sulle migliori pratiche per rafforzare le politiche di prevenzione, cura, recupero e reinserimento sociale, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più vulnerabili. L'organizzazione dell'incontro coinvolge diversi ministeri, coordinati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Al termine dei lavori sarà adottato un documento finale con gli indirizzi e gli impegni operativi della Coalizione per i prossimi anni, dando seguito agli obiettivi fissati durante la seconda riunione dell'Ecad a Yerevan. La scelta di San Patrignano, si evidenzia nella nota, "punta a illustrare nella concretezza del quotidiano un'esperienza leader nel recupero e nel reinserimento delle persone con dipendenze: un esempio delle politiche che la Coalizione intende promuovere, nella prospettiva di rafforzare la risposta a una sfida che esige responsabilità e condivisione".

"La scelta - commenta la senatrice, vicesindaco e già sindaco per due legislature di Coriano Domenica Spinelli - rappresenta un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità e per l'Italia intera. È il riconoscimento formale di un modello che da decenni salva vite e restituisce dignità e futuro a migliaia di giovani.

. “Questo appuntamento – prosegue la senatrice Spinelli – è stato fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La sua determinazione certifica un percorso iniziato con la straordinaria intuizione di Vincenzo Muccioli, portato avanti negli anni da tutti i suoi collaboratori, fino a fare di San Patrignano un fiore all’occhiello e un punto di riferimento globale nelle politiche contro la droga. San Patrignano ci ricorda ogni giorno che nessuna strada è smarrita per sempre e che con percorsi seri, impegno e determinazione il riscatto è sempre possibile.”

E ancora: “Il prossimo 23 ottobre sarà una data storica per Coriano e per le politiche di contrasto alle dipendenze nel nostro Paese. Come istituzioni locali e parlamentari saremo pronti ad accogliere questa sfida, riaffermando con forza il valore della vita, della prevenzione e del recupero”, conclude la senatrice.

















