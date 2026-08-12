Lotta allo spaccio, arrestati due giovani turisti. In albergo oltre un chilo di droga

Un controllo alla fermata del Metromare si è trasformato nel sequestro di oltre un chilo di hashish e marijuana in una camera d’albergo di Rivazzurra. Due giovani turisti, un 19enne e un 17enne, sono stati arrestati ieri sera dalla Polizia Locale di Rimini durante i servizi svolti insieme ai militari dell’operazione Strade Sicure.

Il controllo è scattato poco dopo le 21 in piazzale Cesare Battisti, nell’area della stazione ferroviaria, dove gli agenti in borghese della squadra giudiziaria stavano vigilando sulle fermate del Metromare dopo alcune segnalazioni del personale del Tram. L’attenzione degli operatori è stata attirata da un gruppo di ragazzi appena scesi al capolinea, uno dei quali si era acceso uno spinello. Durante l’identificazione, il 19enne avrebbe tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli in una grata.

Gli agenti li hanno recuperati, trovando sette confezioni di hashish per un peso complessivo di quasi 13 grammi. La successiva perquisizione della camera d’albergo di Rivazzurra dove i giovani alloggiavano ha portato al ritrovamento di altra droga. Nello zaino del 19enne sono stati sequestrati circa 140 grammi di hashish, oltre 30 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi, due bilancini di precisione e 370 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In un secondo zaino, attribuito al 17enne, sono stati invece trovati circa 585 grammi di hashish suddivisi in sei panetti e oltre 255 grammi di marijuana. Complessivamente la sostanza stupefacente sequestrata supera il chilogrammo. Un altro giovane del gruppo, trovato in possesso di una modica quantità di hashish ritenuta destinata a uso personale, è stato segnalato alla Prefettura competente. Il 19enne dovrà comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il rito direttissimo. Il minorenne, su disposizione del sostituto procuratore del Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato invece accompagnato al Centro di prima accoglienza per minori del capoluogo emiliano.







