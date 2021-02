LOTTA ALL'EVASIONE Lotteria degli scontrini: oggi il via a Rimini e in tutta Italia Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. Condizioni in cui potrebbero rientrare anche alcuni cittadini sammarinesi

È iniziata oggi a Rimini e in tutta Italia la Lotteria degli scontrini. Iniziativa per combattere l'evasione fiscale e intensificare i pagamenti digitali. Per partecipare alla lotteria è sufficiente inserire il proprio codice fiscale sul portale web dell'agenzia delle dogane e monopoli prima di effettuare un acquisto in un negozio fisico. Una volta inseriti i propri dati il sito genererà in automatico un codice da stampare o salvare sul proprio cellulare. A questo punto prima dell'acquisto è sufficiente mostrare il codice lotteria all'esercente e pagare con mezzi elettronici.

Pagamenti digitali che, spiega la Bce, in questi primi mesi del 2021 hanno superato per la prima volta i contanti. Lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Alla lotteria possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. Condizioni in cui potrebbero rientrare anche i cittadini sammarinesi. "Al momento guardando la normativa - ci spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini - la mia interpretazione è quella che per accedere sono necessarie due condizioni: essere un contribuente e risiedere in Italia. Due condizioni che a mio avviso, aggiunge, danno la possibilità anche per un sammarinese residente in Italia di poter accedere qualora sia contribuente". Domani, spiega Urbinati, faremo un interpello all'Agenzia delle dogane e del monopolio e al Garante dei contribuenti proprio sulla questione.

La prima estrazione, che decreterà i primi 20 vincitori, è fissata per giovedì 11 marzo. Le estrazioni mensili verranno poi effettuate ogni secondo giovedì del mese e da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanale. Ci sarà poi un'estrazione annuale in cui competeranno tutti i biglietti generati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 5 milioni di euro il premio per l'acquirente, un milione per l'esercente fortunato.

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)

