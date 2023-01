Lotteria Italia: domani l'estrazione. Primo premio 5 milioni di euro

Domani venerdì 6 gennaio 2023 si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. La probabilità di vincita del premio massimo è di 1 su 11 milioni in quanto sono stati stampati 10 milioni di biglietti cartacei e generati 1 milione di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. Ci saranno cinque premi di prima categoria. Il primo premio è di 5 milioni di euro. L’importo dei premi di prima categoria dal secondo al quinto nonché il numero e l’importo di eventuali altri premi saranno stabiliti alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti. La vendita dei biglietti ha registrato una lieve frenata per quello che è uno dei giochi più amati dagli italiani. Secondo una stima elaborata dall'agenzia specializzata Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si assesteranno attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400.000 mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021.