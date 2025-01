Lotteria Italia: vinti 2,5 milioni a Pesaro. Premi per 150.000 euro nel riminese

La Lotteria Italia 2025 ha portato una pioggia di vincite in tutta Italia, con Pesaro fra i protagonisti della fortuna. Il secondo premio, ben 2,5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto T378442, acquistato nella tabaccheria Bucci di Piazza Giovanni Lazzarini, a Pesaro.

Anche Rimini e provincia si sono distinte per un totale di 150.000 euro suddivisi tra sei biglietti fortunati. A Rimini città, i biglietti L317618 e C159069 hanno fruttato premi rispettivamente da 50.000 e 20.000 euro. A Riccione, il biglietto L439043 ha regalato 20.000 euro, mentre premi dello stesso importo sono stati assegnati a biglietti venduti a Misano Adriatico (A175078), Santarcangelo di Romagna (A107166) e Bellaria Igea Marina (S457686).

A Lodi, venduto il tagliando che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro: venduto presso l'Autogrill Somaglia Ovest.

Il biglietto vincitore del terzo premio da 2 milioni è stato venduto nella pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata realizzata nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A.

Infine, l’ultimo premio milionario, il quinto, è stato venduto in un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest, presso l’Autostrada A4 Serenissima snc, a Dolo, in provincia di Venezia.