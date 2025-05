RIMINI Louis Dassilva ricoverato dopo una settimana di sciopero della fame Il 35enne indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli è stato trasferito all'Infermi di Rimini. La moglie: "È preoccupante, ha perso la speranza"

Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e detenuto dallo scorso 14 luglio, è stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini nel pomeriggio del Primo maggio, dopo una settimana di sciopero della fame intrapreso per protestare contro la sua detenzione. L'avvocato Riario Fabbri ha definito il ricovero una misura precauzionale, viste le condizioni sempre più critiche. La moglie, Valeria Bartolucci, allarmata dalle condizioni del marito, ha riferito di averlo trovato estremamente dimagrito e non più lucido mentalmente, sottolineando la grave situazione psicologica e fisica in cui versa.

