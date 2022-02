RINCARI Luci dei monumenti spente contro il caro energia

Luci dei monumenti spente contro il caro energia.

I luoghi simbolo delle Città si spengono per protesta contro il caro bollette. E' la modalità di dissenso lanciata in Italia dall’Anci alla quale hanno aderito anche Comuni limitrofi la Titano. Ieri sera Castel Sismondo è rimasto al buio per mezz’ora. Un blackout programmato a cui il Comune di Rimini ha deciso di aderire in segno di protesta contro il rincaro dei costi dell’energia. Un aumento dei prezzi che incide negativamente sui bilanci degli enti locali e che rischia di mettere in ginocchio famiglie, imprese e cittadini. Luci spente su un luogo simbolo della città, riflettori accessi sull’emergenza bollette. Al Governo i Comuni chiedono risposte immediate e concrete.

