GOVERNO ITALIANO Luciana Lamorgese alla Stampa Estera: "L'app "Immuni" è un'opportunità, anche per future eventuali emergenze sanitarie" La ministra dell'Interno: "Pochi sanzionati nonostante i numerosi controlli: gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilità"

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese parla alla Stampa Estera dei controlli durante il lockdown, della riapertura e di come funzionerà l'applicazione che sta facendo discutere. Per la ministra l'applicazione “Immuni” è un'opportunità. Trattandosi di dati sensibili, ha aggiunto, bisognerà usare cautela e correttezza, come per ogni dato della pubblica amministrazione. A proposito di italiani, per la Lamorgese hanno dimostrato grande senso di responsabilità: 223.920 i sanzionati, ma su un totale di 9 milioni circa di persone controllate. Ora il rischio è evitare che la criminalità organizzata metta le mani sulle risorse messe a disposizione dallo Stato. Uno dei punti fermi della riapertura, infine, sembra essere l'uso obbligatorio delle mascherine.

Nel servizio gli interventi di Luciana Lamorgese, ministra dell'Interno

