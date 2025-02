Lugo, sequestrati 107 articoli contraffatti: marchi falsi di Chanel e Versace in un negozio

La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 107 articoli per la casa contraffatti in un negozio di Lugo. L’attività commerciale esponeva in vendita tavoli, sedie, tappeti e vasi recanti i monogrammi di prestigiosi marchi come Chanel e Versace, senza che il titolare fosse in grado di fornire documentazione contabile adeguata.

Dopo un controllo approfondito e l’intervento di periti specializzati, è stata accertata la contraffazione dei prodotti e i finanzieri hanno proceduto al sequestro della merce. Inoltre, sono stati avviati accertamenti per ricostruire la filiera del falso, individuando eventuali responsabili nella distribuzione di questi articoli.

"L’intervento testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela del Made in Italy, dei diritti di proprietà industriale e della libera concorrenza, salvaguardando anche gli interessi e la salute dei consumatori", si legge in una nota ufficiale.