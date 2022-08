Luigi Di Maio presenta il suo movimento "Impegno civico" con Tabacci e Carelli

Sulle note di “Heroes” di David Bowie, si presenta il nuovo “Impegno civico” di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, cui aderiscono numerosi transfughi del M5S. “Nessuno può sottrarsi alla responsabilità civica”, inizia Di Maio, che lancia subito la sua prima proposta rivolta a tutti i leader politici. Salvini dice l'esatto opposto riguardo ai litigi. A proposito di Letta e Calenda, tra Azione e Pd il rapporto è complicato: Calenda mette veti sugli eventuali ingressi di ex 5Stelle come Di Maio e Fico ed esponenti di forze che hanno negato più volte la fiducia al governo Draghi come Fratoianni e Bonelli. “Se Enrico Letta dirà no – ha detto Calenda – la responsabilità della rottura sarà interamente sua”. Anche l'ex capogruppo M5S, Davide Crippa, insieme al ministro Federico D'Incà, hanno presentato “Ambiente 2050”, nuovo soggetto politico, mentre Matteo Renzi si dice disposto a correre da solo e parla di “Terzo polo”, anche se secondo Letta un terzo polo aiuta solo le destre.

Nel video gli interventi di Luigi Di Maio, Impegno Civico, e di Matteo Salvini, Lega