Lunedì l'interrogatorio di Valeria Bartolucci, indagata per stalking contro Manuela Bianchi

Sarà interrogata lunedì in Questura Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, per rispondere di stalking nei confronti di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, uccisa il 4 ottobre scorso in via del Ciclamino, a Rimini. Bianchi ha denunciato Bartolucci per atti persecutori, presentando un apposito esposto in Procura, e Bartolucci ha già fatto sapere che parlerà con gli inquirenti. Il sospetto di Manuela Bianchi è che le frasi ingiuriose apparse sui muri del garage dopo la scoperta della relazione con Louis Dassilva fossero opera proprio della moglie Valeria Bartolucci. Bianchi aveva infatti già confessato agli inquirenti prima, e in televisione poi, di essere stata legata sentimentalmente al 34enne, che finora resta l'unico indagato per la morte di Pierina, in carcere dal 16 luglio scorso. Secondo le ipotesi accusatorie della Procura infatti, Dassilva avrebbe trovato la spinta per uccidere la donna proprio a causa di questo legame sentimentale, che stava per essere scoperto.