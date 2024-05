PROBLEMA CARCERI Luoghi di detenzione, aumentano gli eventi critici: da inizio anno già 4.600 atti di autolesionismo Il nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà fa il quadro della situazione alla Stampa Estera

A gennaio è stato nominato il nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, che alla stampa estera ha parlato del cronico problema di sovraffollamento delle carceri. Sono quasi tutti in aumento gli indicatori sugli eventi critici nei luoghi di detenzione, non solo carceri e residenze per le misure di sicurezza, ma anche i cpr, centri di permanenza per i rimpatri, dove però i numeri iniziano a diventare importanti solo nei mesi estivi, attualmente superano di poco le 500 unità. A fare una panoramica è il nuovo Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Felice Maurizio D'Ettore, insediato a fine gennaio. Al 17 maggio sono 61.449 i detenuti presenti, rispetto a una capienza regolamentare di 51.159, e 47.176 posti regolarmente disponibili. L'indice di affollamento è così del 130,25%, con picchi del 231,22% nel caso di San Vittore, Milano, a causa dell'inagibilità di intere sezioni detentive.

La diretta conseguenza è un aumento delle criticità, periodicamente monitorate dal Garante che, quale organismo indipendente, può ispezionare senza preavviso i luoghi di privazione della libertà. Tra questi ci sono anche i reparti dove si effettuano trattamenti sanitari obbligatori. L'evento più drammatico, i suicidi, dall'inizio dell'anno, sono già 34, contro i 22 dello stesso periodo del 2023; i tentati suicidi 739, 66 in più; gli atti di autolesionismo 4.696, in aumento di 215. Anche in Emilia Romagna non mancano criticità: sono 3.675 i detenuti presenti, rispetto a una capienza regolamentare di 2.979.

Nel video l'intervista a Felice Maurizio D'Ettore, Presidente del Collegio di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

