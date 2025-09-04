IL CASO Lupi a Rimini, il caso finisce in Regione. Alice Parma: "Rendere inospitale il territorio" La consigliera chiede quali azioni si stia intraprendendo a livello regionale per mantenere l’equilibrio della specie tutelando al contempo le attività antropiche

La proliferazione del lupo, ormai non più confinata alle tradizionali aree appenniniche, ma sempre più presente anche nelle zone collinari, sta destando crescenti preoccupazioni in Emilia-Romagna. A sollevare la questione in Consiglio Regionale è stata la consigliera Alice Parma del Partito Democratico, che con un'interrogazione ha chiesto alla giunta regionale di intervenire con urgenza per contrastare il fenomeno, particolarmente sentito nel riminese.

La consigliera Parma ha espresso la necessità di azioni concrete "alla luce dei recenti attacchi di lupi nel riminese, per mitigare la predazione di animali da cortile e rafforzare la tutela di allevamenti e bestiame". L'obiettivo è duplice: da un lato "mantenere l’equilibrio della specie", dall'altro "tutelando al contempo le attività antropiche, le imprese e la sicurezza della popolazione". Si richiedono, inoltre, una valutazione e un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e degli interventi in attesa di nuove indicazioni a livello nazionale.

Secondo Alice Parma, la diffusione del lupo al di fuori delle zone montane è "complice i cambiamenti climatici e una modificazione nelle abitudini della specie", fattori che hanno generato "preoccupazione e senso di insicurezza tra i cittadini". Nel Riminese, in particolare, la situazione è critica: "Allevamenti di bestiame in particolare ovini e caprini, sono stati colpiti dai lupi, così come sono stati attaccati animali da cortile". La Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni su queste problematiche e, per il caso specifico del Riminese, "sono già stati attivatati tavoli con gli attori interessati al tema".

Tra le misure in valutazione per rendere "inospitale" il territorio riminese per i circa "30 o 40 lupi presenti", si considerano "una diversa gestione dei rifiuti organici o del cibo per animali fuori dalle abitazioni o con una particolare e maggiore attenzione nel tenere cani da compagnia e gatti al chiuso durante la notte".

Un aspetto cruciale della discussione riguarda lo status di protezione del lupo. Alice Parma ha ricordato che, sebbene la direttiva comunitaria Habitat abbia deciso di declassare i lupi da "specie rigorosamente protetta" a "specie protetta", tale modifica "a oggi deve essere recepita dallo Stato italiano". Questo significa che, attualmente, "i lupi risultano pertanto trattati come ‘specie rigorosamente protetta’". La decisione dell'Europa di modificare la direttiva è "motivata dalla necessità di gestire in maniera più flessibile la diffusione dei lupi, mantenendo la specie protetta ma non più al massimo livello, aprendo alla possibilità di misure specifiche in caso di proliferazione eccessiva della specie". Tale potenziale adeguamento normativo a livello nazionale potrebbe aprire nuove prospettive per una gestione più mirata delle popolazioni di lupo, bilanciando la conservazione della specie con le esigenze delle comunità locali e delle attività economiche.

