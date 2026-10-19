Lupi, allarme nel Pesarese: 31 attacchi denunciati nel 2025. "Allevatori esasperati"

"È uno stillicidio continuo". È l'allarme lanciato da un allevatore del Pesarese ai funzionari di Coldiretti dopo l'ennesima aggressione dei lupi al bestiame. Un fenomeno che, secondo l'associazione agricola, sta mettendo in difficoltà le aziende zootecniche del territorio, con conseguenze economiche che vanno ben oltre la perdita dei singoli animali.

Secondo i dati diffusi da Coldiretti, nel 2025 oltre un terzo delle denunce registrate nelle Marche proveniva dalla provincia di Pesaro Urbino: 31 segnalazioni, con Cagli, Cantiano e Serra Sant'Abbondio tra i comuni maggiormente interessati.

"Non si tratta soltanto della perdita degli animali, ma anche delle conseguenze economiche e organizzative che ogni attacco comporta, soprattutto per quelle realtà che hanno costruito la propria filiera produttiva sull'allevamento e sulla trasformazione del latte", spiega il direttore di Coldiretti Pesaro Urbino, Claudio Calevi.

Le predazioni, sottolinea l'associazione, non riguardano più soltanto le aree montane e isolate, ma destano preoccupazione anche nelle campagne e nei territori collinari, dove l'allevamento al pascolo rappresenta una componente importante dell'economia locale. Particolarmente esposte le aziende che producono e trasformano direttamente il latte, per le quali la perdita di capi può compromettere la continuità produttiva e la sostenibilità economica.

Resta aperta anche la questione degli indennizzi, che secondo Coldiretti non coprono l'effettiva entità dei danni, comprese le spese per lo smaltimento delle carcasse e le ripercussioni sull'attività aziendale. L'associazione chiede una revisione dei criteri di risarcimento, anche alla luce delle aggressioni segnalate nel Maceratese, dove vitelli, agnelli e puledri fino a un mese di età restano esclusi dai rimborsi regionali in caso di predazione.







