Lupi, crescono gli attacchi nei centri urbani. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Serve un piano della Regione"

Sempre più vicini ai centri urbani, i predatori continuano a far paura. Solo pochi giorni fa nel Riminese un cane è stato azzannato da un lupo nel giardino di un'abitazione, come si è visto poi dalle immagini delle telecamere. A inizio agosto un anziano agricoltore aveva denunciato di essere stato inseguito dall'animale vivendo attimi di terrore. Una situazione fuori controllo, motivo per cui il sindaco di Rimini Sadegholvaad, come si apprende dalla stampa locale, ha chiesto pubblicamente l'intervento della Regione: “Definisca uno spazio di discussione comune e quindi un piano, partendo da una fotografia reale della situazione. Gli agricoltori esprimono preoccupazioni e richieste di intervento”. Ma resta il dubbio sulla strategia per proteggere animali domestici, bestiame e campi agricoli. Tra gli obiettivo da raggiungere secondo il primo cittadino “il supporto degli agricoltori e dei cittadini” e “ l'equilibrio del rapporto tra natura e uomo”. “Sono fiducioso”, conclude il sindaco “che la Regione Emilia Romagna stia già monitorando con attenzione il problema".







