Lupi: il WWF chiede al governo italiano di mantenere gli attuali livelli di tutela

Il futuro del lupo in Italia sarà determinato dalle decisioni politiche dei prossimi mesi. A sottolinearlo è il WWF Italia, che ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo di mantenere l’attuale livello di tutela della specie.

La richiesta arriva alla luce della recente revisione europea dello status di protezione del lupo. Secondo l’associazione, l’Unione europea non impone alcun obbligo di riduzione delle tutele, lasciando agli Stati membri la possibilità di conservare un regime di protezione rigorosa. Un eventuale allentamento, dunque, sarebbe una scelta politica nazionale.

Il WWF richiama inoltre il valore conservazionistico del Canis lupus italicus, sottospecie presente in Italia, evidenziando come una modifica normativa potrebbe ridurre le sanzioni per gli abbattimenti illegali. In un contesto già segnato da fenomeni di bracconaggio, ciò rischierebbe – secondo l’associazione – di favorire comportamenti illeciti. Il lupo rappresenta una specie chiave per gli ecosistemi italiani, contribuendo al controllo di altre specie, come cinghiali e nutrie, responsabili di danni al settore agricolo. La sua presenza è anche il risultato di un percorso di conservazione che, dagli anni ’70, ha portato al recupero naturale della popolazione.

L’organizzazione sottolinea inoltre che gli abbattimenti non costituiscono una soluzione efficace ai conflitti con la zootecnia nel medio-lungo periodo. Studi scientifici indicano invece come le misure di prevenzione risultino più efficaci, se sostenute e applicate con continuità. Tra le criticità segnalate, anche l’assenza di un Piano nazionale aggiornato per la gestione del lupo, ritenuto fondamentale per coordinare le azioni tra le Regioni, sostenere gli allevatori e garantire un equilibrio tra tutela della biodiversità e attività umane.

Il WWF ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni basate su evidenze scientifiche, in grado di conciliare la conservazione della specie con le esigenze del comparto zootecnico.







