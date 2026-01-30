Lupi nel riminese, l'assessore Mammi: "Numericamente sono aumentati"

Sindaci, Prefettura, forze dell'ordine e associazioni agricole del riminese a colloquio con l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, per parlare del problema lupi, dei danni causati e dalle misure adottate dalla Regione per mitigarne l'impatto su attività agricole e comunità. Oltre 150mila euro erogati negli ultimi 7 anni nella Provincia, per prevenire i danni, e circa 10mila euro per gli indennizzi nell'ultimo biennio.

La presenza del lupo è cresciuta numericamente, ha esordito l'assessore, non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Italia e in tutt'Europa, e così sono aumentati anche i casi di conflitto con le attività antropiche. Ora serve un salto di qualità, ha annunciato: il piano di gestione nazionale del lupo è fermo al 2002, e serve un quadro normativo aggiornato.

L'approccio della Regione, è stato spiegato, integra prevenzione, indennizzo, coordinamento istituzionale e supporto operativo agli allevatori, con l'obiettivo di ridurre gli impatti della specie a partire dalle produzioni zootecniche.

Sul piano operativo, rafforzati gli strumenti di prevenzione dei danni, attraversi un bando annuale da 350mila euro dedicato alla fauna selvatica, di cui circa un quarto riferibile agli impatti del lupo, affiancato da un bando straordinario da 2 milioni di euro per il 2026. Dal 2025 il sistema di indennizzo prevede risarcimenti anche dei danni indiretti: dal 2018 erogati 156mila euro per la prevenzione. 20 aziende hanno ricevuto contributi, e messe in campo attività di dissuasione e utilizzo di droni con termocamera. 15 i casi indennizzati nel 2025, mentre nel 2024 erano 19. Interessati prevalentemente ovini e bovini.







