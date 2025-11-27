SERVE UNA STRATEGIA Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” Tra segnalazioni a Corpolò e Verucchio e attacchi agli allevamenti, il presidente della Provincia chiede un censimento e misure più efficaci a tutela di agricoltori e cittadini.

A Rimini l’allarme lupi cresce di giorno in giorno. Le segnalazioni si moltiplicano sia nelle zone collinari sia nei comuni limitrofi: le ultime arrivano da Corpolò, dove alcuni residenti riferiscono di animali avvicinatisi alle abitazioni e un cittadino racconta di aver visto un lupo sbranare e portare via il proprio gatto. Altri episodi sono stati segnalati a Verucchio. Una presenza sempre più ravvicinata ai centri abitati, che si somma ai danni subiti dagli allevamenti.

Per questo il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha scritto al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e all’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, per porre all’attenzione il “preoccupante fenomeno” dell’aumento degli attacchi nel Riminese. Nella lettera il presidente ricorda il peso del comparto zootecnico: al 31 dicembre 2024 risultavano iscritti in anagrafe 235 allevamenti di bovini e 328 di ovi-caprini, a fronte dei 271 e 341 del 2022, mentre il Servizio veterinario Ausl ha effettuato 16 sopralluoghi per predazione nel 2023 e 28 nel 2024.

“Se da un lato la presenza del lupo testimonia il valore della biodiversità e della ricchezza del patrimonio naturale della provincia di Rimini – scrive Sadegholvaad –, dall’altro sono sempre più frequenti i conflitti e i danni alla zootecnia e agli animali domestici da affezione, con conseguenti danni economici ed emotivi difficilmente quantificabili”. Da qui la richiesta di “azioni e iniziative più efficaci, sia nei confronti degli allevatori che subiscono danni pesanti e diretti, sia per rassicurare i cittadini”.

Pur riconoscendo strumenti economici e misure di prevenzione già attivate dalla Regione, il presidente sottolinea come, “vista quella che a tutti appare come un cambiamento numerico e di abitudini dei lupi”, dal settore emerga la domanda di interventi specifici che non lascino il singolo allevatore “impotente e solo rispetto a un fenomeno che pare dilagare”.

Sadegholvaad propone quindi di valutare un censimento sul territorio provinciale per quantificare la reale consistenza dei lupi e verificarne la compatibilità con il contesto riminese, “tenendo conto che la disponibilità di dati scientificamente certi permetterebbe anche di avvalorare o meno il senso di insicurezza che la presenza del lupo attualmente genera”.

