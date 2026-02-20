Lupi sempre più vicini alle città, la ricerca: si adattano ma temono ancora l’uomo

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences accende i riflettori su un fenomeno che riguarda sempre più da vicino anche l’Europa e l’Italia: l’espansione dei lupi verso aree urbanizzate. Lo studio, dal titolo “Wolves respond differently to human cues as they expand into urban landscapes”, analizza come cambia il comportamento di questi animali quando si avvicinano ai contesti dominati dall’uomo. Lo studio è stato coordinato dall'Istituto Konrad Lorenz per la Ricerca comparata sul comportamento (Klivv) dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna e la prima autrice è Martina Lazzaroni, dell'Università di Parma. Ha partecipato anche l'Università di Sassari.

I ricercatori hanno osservato 185 lupi selvatici in 44 aree dell'Italia centrale, in particolare fra Toscana ed Emilia-Romagna, caratterizzati da diversi livelli di urbanizzazione, sottoponendoli a stimoli controllati per misurare le loro reazioni. In particolare, sono stati presentati oggetti nuovi e sono state riprodotte registrazioni di voci umane. L’obiettivo era capire se la crescente presenza della specie in ambienti antropizzati fosse accompagnata da una perdita di paura nei confronti dell’uomo.

Nel lavoro si legge che i “lupi rispondono in modo diverso ai segnali umani mentre si espandono nei paesaggi urbani”, una frase che sintetizza il cuore della ricerca. I dati mostrano che gli individui che vivono in aree più urbanizzate tendono a essere meno timorosi davanti a oggetti sconosciuti rispetto ai lupi che abitano in zone più remote. Questo suggerisce una maggiore abitudine alla novità e agli elementi artificiali del paesaggio. Di fronte alle voci umane, però, la risposta resta nettamente prudente. Lo studio evidenzia che oltre l’80% degli esemplari manifesta comportamenti di fuga o allerta quando sente una voce, a prescindere dal grado di urbanizzazione dell’area in cui vive. In altre parole, l’adattamento all’ambiente non coincide con una perdita di diffidenza verso le persone. Come sottolineano gli autori, i risultati indicano che i lupi “mantengono una forte risposta alla voce umana” anche nei contesti più antropizzati.

Un altro elemento interessante riguarda la dimensione sociale. I lupi osservati in branco tendono a mostrarsi meno timorosi rispetto agli individui isolati, segno che la dinamica di gruppo può influenzare la percezione del rischio e la capacità di esplorare ambienti nuovi. Nel complesso, la ricerca suggerisce che il successo dell’espansione del lupo in paesaggi sempre più urbanizzati non dipende da una progressiva “domesticazione”, ma da una notevole flessibilità comportamentale. Gli animali sembrano in grado di distinguere tra ciò che rappresenta una novità innocua e ciò che costituisce un potenziale pericolo reale. È questa capacità di modulare le proprie reazioni, più che una riduzione generalizzata della paura, a favorire la convivenza in territori condivisi con l’uomo.

Per Paesi come l’Italia, dove il lupo è tornato stabilmente in molte aree dell’Appennino e delle Alpi e dove non mancano segnalazioni in prossimità dei centri abitati, i risultati offrono un elemento di riflessione importante. Comprendere come la specie si adatti ai contesti urbani può aiutare a ridurre allarmismi e a impostare politiche di gestione più efficaci, fondate su dati scientifici e non solo sulla percezione del rischio.

Leggi la ricerca







