PIANO DI GESTIONE Lupi, Spinelli: “Il declassamento non basta, serve una strategia nazionale” La senatrice di Fratelli d’Italia chiede un piano integrato su gestione, prevenzione e indennizzi, con interventi su ibridi e dissuasori e un ruolo attivo delle Regioni.

La senatrice Domenica Spinelli, torna sulla gestione dei lupi in territorio ricordando l'iter del provvedimento che ne prevede il declassamento da specie particolarmente protetta a protetta. Concertata dal Masaf poco prima di Natale, andrà in conferenza Stato-Regioni e poi sarà efficace - dice - portando ud un contenimento di unità in tutta Italia. Effetto che per la senatrice di Fratelli d'Italia non sarà sufficiente, invocando altri interventi.

"La politica - dice - deve approntare una strategia integrata e lungimirante", che coinvolga tutti gli Enti competenti e le Amministrazioni locali e al Governo chiede di rimettere mano al Piano di Gestione. Poi il suo impegno a promuovere iniziative, non appena licenziato il provvedimento, per interventi sugli ibridi, che sono pericolosi per l'uomo e per lo stesso lupo e per ipotizzare interventi di dissuasori che darebbero nell’immediato risposte concrete.

Chiede, infine collaborazione alla politica regionale dell'Emilia Romagna, mettendo risorse per i danni materiali e con azioni preventive, efficaci e non ideologiche, ma rispettose delle istanze riportate dai cittadini.

