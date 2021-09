Lupi vicino alle abitazioni: allarme a Poggio Torriana

"Al lupo, al lupo!". Non è uno scherzo come nella famosa favola, ma è un appello di una località di Poggio Torriana, dove negli ultimi tempi le segnalazioni dei lupi sono diventate molto frequenti, non solo nelle ore notturne, ma anche durante il giorno, quando di solito gli animali tendono a restare nascosti per non mostrarsi all'uomo. Nella frazione di Gemmiano ci sono state diverse segnalazioni da parte dei residenti, tra chi ha intravisto lupi durante una passeggiata o mentre andava a buttare l'immondizia. In un caso una lupa addirittura si è introdotta in un garage di un'abitazione dove ha partorito alcuni cuccioli, per poi tornare insieme ai piccoli nel bosco.

La situazione ha portato grande paura tra i residenti, che tendono a ridurre le uscite di casa, limitandosi per gli anziani alle passeggiate di salute. Preoccupazione anche per i bambini, che spesso vanno a giocare nel parco che confina con le aree boschive dove i lupi si rifugiano per cercare cibo e riparo. Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti, la decisione del comitato di quartiere di notificare la presenza degli animali a vigili del fuoco e corpo forestale, sperando in un pronto intervento.

Nel video l'intervista ad Alessandro Ceriani, coordinatore gruppo vicinato frazione Gemmiano