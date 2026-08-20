FINO AL 3 SETTEMBRE Lupo in città, Riccione chiude tre parchi nelle ore serali Stop agli ingressi dalle 19 alle 7. Il provvedimento resterà in vigore fino al 3 settembre, mentre proseguono le operazioni per allontanare l’animale dal centro urbano

Lupo in città, Riccione chiude tre parchi nelle ore serali.

Tre parchi chiusi nelle ore serali e notturne dopo la presenza accertata di un lupo nel territorio urbano di Riccione. Il Comune corre ai ripari e dispone temporaneamente il divieto di accesso al parco della Resistenza, al parco Chico Mendes e al parco degli Olivetani, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e consentire agli operatori di intervenire in sicurezza.

Il provvedimento vieta l’ingresso nelle tre aree verdi dalle 19 alle 7 del mattino e resterà in vigore fino al 3 settembre. Una misura precauzionale arrivata dopo gli avvistamenti che nelle ultime settimane hanno interessato diverse zone della città. La presenza del lupo a Riccione, infatti, non è un episodio isolato. Già nei giorni scorsi erano giunte diverse segnalazioni dalla zona verde compresa tra il vecchio cimitero e il Centro studi. In precedenza altri esemplari erano stati osservati nelle aree collinari e alle Fontanelle.

La decisione di chiudere i parchi punta soprattutto a evitare incontri ravvicinati nelle ore in cui l'animale può muoversi con maggiore facilità e, contemporaneamente, a lasciare campo libero alle attività del Servizio faunistico regionale. Gli operatori stanno infatti lavorando per favorire l’allontanamento dell’esemplare dal centro urbano, mentre il monitoraggio prosegue anche nelle altre zone di Riccione interessate dalle segnalazioni.

Il fenomeno non riguarda soltanto la Perla Verde. Nel corso dell’anno gli avvistamenti di lupi si sono moltiplicati in diverse aree della provincia riminese e del territorio sammarinese, dalle campagne e dalle colline fino alle zone più urbanizzate e alla costa. A gennaio quattro esemplari erano stati individuati persino all’interno dell’area dell’aeroporto Fellini, provocando ripercussioni sull’attività dello scalo.

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