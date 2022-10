LUTTO Lutto a Riccione: la macchina organizzativa per i funerali delle 7 vittime Riccione si stringe accanto ai suoi angeli. Dichiarato il lutto cittadino.

Lutto a Riccione: la macchina organizzativa per i funerali delle 7 vittime.

Cinquemiladuecento posti a sedere, almeno una cinquantina di preti, sessanta elementi del coro, oltre quaranta addetti al servizio di accoglienza, decine e decine di agenti della polizia di Stato e locale, carabinieri e volontari della Protezione civile schierati lungo le strade per la gestione della viabilità e dei parcheggi. La città di Riccione domani 13 ottobre si fermerà per celebrare i funerali delle sette vittime dell’incidente di venerdì pomeriggio lungo la A4 che si svolgeranno allo stadio Italo Nicoletti a partire dalle 14,30.

Prima, durante e dopo i funerali di Maria Aluigi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi e Valentina Ubaldi tutto il quadrilatero compreso tra la Statale 16 e le vie Emilia, Castrocaro e Romagna sarà presidiato per limitare al massimo i disagi al traffico. Le automobili potranno essere parcheggiate in tutte le aree di sosta nei dintorni dello stadio e del Playhall (via Carpi), oltre che nelle vie limitrofe. Sono circa seicento i posti auto disponibili.

Viene comunque raccomandato di raggiungere lo stadio a piedi o con mezzi a due ruote, monopattini, motorini e biciclette per evitare di aggravare i disagi alla viabilità. Viene inoltre consigliata la sosta nella zona di San Lorenzo e di utilizzare il sottopasso della Statale che collega via Flaminia al centro sportivo Italo Nicoletti per raggiungere lo stadio.

Gli ingressi dello stadio verranno aperti dalle 13,30, un’ora prima della funzione, per consentire l’afflusso del pubblico. “Raccomandiamo di arrivare in anticipo”, è l’appello del gruppo di lavoro che in Municipio sta organizzando da lunedì i funerali. Sul prato, di fronte all’altare, saranno disposte 3.200 sedie - alcune delle quali nelle prime file a disposizione dei familiari delle vittime

I funerali - una cerimonia unica come richiesto dalle famiglie delle vittime - verranno presieduti dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi: tutti i parroci di Riccione concelebreranno la Santa Messa. È prevista la partecipazione alla funzione di numerosi cori della città: saranno circa sessanta gli elementi che ne faranno parte.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 13 ottobre, disponendo la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire dalle 14 e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali.

