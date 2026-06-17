Lutto nella Chiesa: morto il cardinale Camillo Ruini, per vent'anni guida e mente della CEI

Il cardinale Camillo Ruini si è spento ieri sera a Roma. Aveva 95 anni.

Per oltre vent'anni ha parlato a nome della Chiesa italiana, e quando taceva, anche il suo silenzio pesava. Il cardinale Camillo Ruini si è spento ieri sera a Roma. Aveva 95 anni.

Originario di Sassuolo, è stato presidente della Conferenza Episcopale italiana dal 1991 al 2007 e vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma dal 1991 al 2008. Un uomo che ha attraversato tre pontefici restando sempre al centro della scena: ebbe la totale fiducia di Giovanni Paolo II, verso cui conservò sempre una devozione profonda, e nel conclave del 2005 fu tra i grandi elettori di Ratzinger. Nel ricordarlo, Papa Leone XIV lo ha definito un "esperto e saggio fratello", parole che restituiscono forse meglio di ogni biografia il tratto umano e spirituale di Ruini, che lascia un'eredità meno nota, ma profonda: nel 1997 fondò il Progetto Culturale della Chiesa italiana, capendo prima di altri che la fede doveva saper parlare il linguaggio della modernità e dei mass media.

Una responsabilità imponente, che oggi passa idealmente alle nuove generazioni di vescovi. Tra questi, Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, recentemente eletto presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della CEI. Un'eredità complessa, in un'Italia profondamente mutata, dove il ruolo della Chiesa cattolica nello spazio pubblico ha forme e pesi inevitabilmente diversi rispetto alla fine del secolo scorso.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello della premier Giorgia Meloni, che lo ha definito "Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità", ricordando un legame di amicizia personale. Resta, scolpito nel suo stemma episcopale, il motto di una vita intera: "La verità ci renderà liberi".







