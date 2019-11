REGIONALI M5S: “In Emilia-Romagna corriamo soli”, per Bonaccini è un errore

Il Movimento 5 Stelle si presenterà con una sua lista alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. È quanto hanno deciso gli iscritti del Movimento con la votazione sulla piattaforma Rousseau. Alla consultazione hanno partecipato oltre 27mila persone su un totale di 125mila aventi diritto: il 70,6% si è detto favorevole alla partecipazione alle Regionali. "Ci presenteremo da soli", è il commento del leader Luigi Di Maio.

"Non rincorro nessuno perché le alleanze si fanno su programmi chiari", è il commento del presidente uscente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervistato dal Corriere della Sera, "ma ribadisco che commettono un errore a non confrontarsi sul merito dei problemi che abbiamo davanti e sulle questioni che ho proposto in modo aperto per i prossimi 5 anni". "Rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi - aggiunge -. Oltre che regalare un vantaggio ad una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa Regione”.



I più letti della settimana: