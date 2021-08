M5S: plebiscito per Conte, eletto nuovo presidente con il 92,8% dei voti

Plebiscito per Giuseppe Conte che ieri sera è stato eletto il nuovo presidente del Movimento 5 Stelle con 62.242 voti, pari al 92,8% del totale. "Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la "p" maiuscola", ha detto l'ex premier che ha annunciato per settembre un tour in tutta Italia. "Adesso ripartiamo più forti di prima", il commento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro", le parole del presidente della Camera, Roberto Fico.

