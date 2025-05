Macabra scoperta nel Ferrarese: 90enne trovata morta in garage, avvolta nel cellophane

Una scoperta sconvolgente ha scosso la comunità di Scortichino, frazione di Bondeno, nel Ferrarese. Nella giornata di lunedì 5 maggio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 90 anni, avvolto completamente nel cellophane e nascosto nel garage di un’abitazione privata in via Provinciale.

Secondo le prime ricostruzioni, la morte dell’anziana risalirebbe a diverse settimane fa, forse addirittura ai primi giorni di gennaio, anche se sarà l’autopsia a stabilire con precisione la data e le cause del decesso, che al momento sembrano essere naturali.

La Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere e truffa allo Stato. Indagato il figlio della donna, 54enne originario del Modenese, che avrebbe ammesso di non aver mai denunciato il decesso della madre per poter continuare a incassare la sua pensione. Insieme a lui, è sotto indagine anche la sua compagna, attualmente al vaglio degli inquirenti.

A coordinare le indagini è la sostituta procuratrice Sveva Insalata. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere le motivazioni e la dinamica dei fatti, che sembrano essere legati a difficoltà economiche vissute dal nucleo familiare.

La salma della donna è stata posta sotto sequestro in attesa dell’esame autoptico, che dovrà chiarire definitivamente i contorni di una vicenda tanto tragica quanto inquietante.