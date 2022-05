RIMINI MacFrut: Cia, si è chiusa con gran successo fiera ortofrutta Dino Scanavino si congratula col presidente Renzo Piraccini

Nei padiglioni del Rimini Expo Center è calato il sipario su MacFrut 2022, la Fiera internazionale dell'ortofrutta organizzata da Cesena Fiera, giunta alla sua 39esima edizione. Anche quest'anno, MacFrut si è confermato il più importante evento di business e di approfondimento tecnico sui temi di un settore chiave del made in Italy, rappresentando il 25,5% della produzione agricola nazionale con 1,2 milioni di ettari coltivati a frutta e verdura, per 300 mila aziende coinvolte. La tre giorni di MacFrut ha rappresentato per Cia-Agricoltori Italiani una preziosa occasione di riflessione sul futuro del comparto, nonostante il momento difficile per l'agricoltura nazionale, alle prese con i rincari dei costi di produzione e la guerra russo-ucraina.

Questa edizione ha registrato il record dei partecipanti agli eventi organizzati nello stand Cia, con momenti di confronto declinati in tanti workshop e un particolare focus sui temi della sostenibilità, ricerca e nuove tecnologie. Il presidente di Cia, Dino Scanavino, è particolarmente orgoglioso di aver presentato quest'anno a Rimini i risultati di Biotech, primo grande progetto sul miglioramento genetico vegetale e coglie l'occasione per ringraziare il presidente di MacFrut, Renzo Piraccini, per l'egregio lavoro svolto, dando appuntamento l'anno prossimo a tutti i protagonisti del mondo ortofrutticolo italiano.

