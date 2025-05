Macfrut: ecco alcuni degli stand più curiosi in fiera a Rimini

Il mondo dell'ortofrutta trova casa per tre giorni a Macfrut, a Rimini. Una fiera internazionale unica nel suo genere in rappresentanza dell'intera filiera: produzione, commercio, tecnologie pre e post raccolta, packaging, logistica e servizi. E infatti girando tra gli stand si può trovare tutto ciò che serve, dal seme alla coltivazione, fino al prodotto finito. Fase fondamentale, ad esempio, è l'irrigazione e quella a goccia prende sempre più piede: "Serve per capire esattamente quando andare a irrigare - spiega un imprenditore - e soprattutto quanto irrigare, perché molto spesso si va a dare più acqua di quella che la pianta poi può assorbire e così si spreca la risorsa idrica. Il monitoraggio invece serve per avere tutti i parametri sott'occhio, perché le malattie fungine sono dovute principalmente alla pioggia, umidità quindi possiamo attraverso un monitoraggio puntuale avere poi dei software che ci dicono quando e come trattare".

Mentre frutta e verdura crescono, una delle principali preoccupazioni degli agricoltori è che il clima possa diventare una minaccia: ecco perché c'è chi ha studiato degli strumenti per proteggerli: "Con questo ventilatore antigelo si riesce a smuovere lo stato d'aria più calda che permane sempre al di sopra delle piante - illustra un altro imprenditore - e a impedire che l'aria gelida danneggi le fioriture dei frutteti. E' una tecnologia che esiste già da decenni ma le innovazioni da noi introdotte si riassumono nel fatto che la macchina è a motore elettrico ed è ripiegabile in un carrello di dimensioni compatte, nonostante una volta montata arrivi all'altezza di 10 metri".

Oltre agli stand anche momenti di approfondimento, grazie ad eventi di caratura scientifica con esperti mondiali. Un evento internazionale, in cui incontrare clienti e fornitori di tutta la filiera ortofrutticola.

Nel video le interviste ad alcuni imprenditori della filiera ortofrutticola e al presidente di Macfrut, Renzo Piraccini