Macfrut fa 40: alla fiera di Rimini fino al 5 maggio. Taglio del nastro con il ministro Lollobrigida

Nel video le interviste a Renzo Piraccini (presidente di Cesena Fiera), Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura) e Stefano Canti (segretario per l'Agricoltura)

Per i suoi 40 anni Macfrut si fa ancora più grande: 60mila metri quadrati di esposizione, con un aumento del 35% rispetto all'anno scorso. Torna la Cina e per la prima volta partecipano Messico e Arabia Saudita. Gli espositori esteri rappresentano il 38% del totale. A cui si sommano 1500 top buyer internazionali. Oggi l'inaugurazione e taglio del nastro con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e i rappresentanti delle principali associazioni di settore. Oltre 100 appuntamenti in tre giorni, con saloni tematici e un doppio campo prova con le novità tecnologiche del settore. Insomma tutto per il mondo ortofrutticolo, fondamentale per il Made in Italy, con una produzione nel 2022 di 25 milioni di tonnellate di prodotti per un valore di 15 miliardi di euro.

"Grande successo di Macfrut e della filiera ortofrutticola - commenta Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera -: ad esempio per vedere le novità del mirtillo vengono da tutto il mondo. Bisogna continuare su questa strada". Nuove sfide attendono l’agricoltura, che deve fare i conti con i cambiamenti climatici e la necessità di colture sostenibili. "Bisogna prevedere delle strategie per la siccità - spiega Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura - e il governo è intervenuto su questo con un decreto. Tra le criticità la dispersione idrica, la captazione delle acque e il riutilizzo di quelle reflue". In fiera non mancano spunti per lo sviluppo dell'agricoltura sammarinese. "Agricoltura che da noi punta al 100% bio - afferma Stefano Canti, segretario per l'Agricoltura -. Speriamo che in futuro avremo anche noi uno stand qui".

Macfrut collaborerà anche alla realizzazione del padiglione Italia all’Expo di Doha, svelato in anteprima in fiera. Si svilupperà soprattutto all'esterno con cromie vegetali. E a proposito di Expo, allo stand del Ministero dell’Agricoltura la presentazione della candidatura di Roma all’edizione del 2030.

