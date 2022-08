Madonna torna in Italia per festeggiare il compleanno

La popstar Madonna oggi spegnerà 64 candeline. Per festeggiare il suo compleanno anche quest'anno ha scelto l'Italia, più precisamente Noto in Sicilia. Si vocifera che la cantante per celebrare l'evento abbia scelto Palazzo Castelluccio in pieno centro storico. Solitamente l'artista dà grandi party per questo genere di ricorrenza, ma sempre all'insegna della privacy evitando folle di curiosi o fan in delirio. L'ex material girl nata sotto il segno del leone passerà la giornata con i suoi cari godendosi l'atmosfera romantica e mediterranea che si respira nell'Isola, che potrebbe anche essere di ispirazione per un futuro progetto discografico.