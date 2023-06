Madre denuncia: il figlio di tre anni 'ferito da uno specchio a Fiabilandia'

La madre di un bambino di tre anni ha presentato denuncia segnalando che il figlio è rimasto ferito, il 2 giugno, al parco divertimenti Fiabilandia di Rivazzurra (Rimini) dalla caduta di un grande specchio. Lo riporta la stampa locale, spiegando che sulla dinamica dell'incidente, ancora da chiarire e non confermato dalla proprietà del parco, sono in corso accertamenti della polizia. Il bambino avrebbe riportato una frattura scomposta del femore. Secondo la denuncia c'era uno spettacolo e in attesa dell'inizio dello show alcuni bambini, tra cui il piccolo ferito, avrebbero iniziato a ballare sul palco. A un tratto, da dietro, il sipario, è caduto un grande specchio di scena, schiacciando il bambino. La madre, allora, insieme ad altri genitori, è intervenuta per liberarlo. Viste le condizioni del figlio, è stato chiamato il 118 e in ospedale è stata riscontrata la frattura.