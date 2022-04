MAFIA Mafia, parla il pentito Gaspare Mutolo: "Rimini base della banda" "Giravamo l'Italia per fare i colpi e il sabato tornavamo in via Garibaldi", come riporta il Corriere Romagna

Rimini, base dei boss criminali. E' quanto emerge in una lunga intervista che il settimanale Oggi ha fatto in esclusiva a Gaspare Mutolo, l'ex autista di Totò Riina, pentito dal 1991 che pochi giorni fa è uscito dal programma del Servizio Centrale di Protezione.

Mutolo racconta che la base stabile della banda fosse Rimini, in via Garibaldi, una stanza al piano superiore del ristorante della sorella di Michele e Salvatore Vizzini, nipoti del famoso Don Calò. "Facevamo furti nelle case nel Nord Italia – riferisce al giornalista a Luigi Garlando. -. Allora non esistevano le porte blindate. Facevamo finta di essere rappresentanti della Fabbri Editore e suonavamo alle case più belle. Se aprivano mostravamo gli opuscoli delle enciclopedie, altrimenti le svaligiavamo. Giravamo tutta l’Italia, al sabato rientravamo a Rimini".

Mutolo oggi ha 82 anni, vive sotto falso nome e ha fatto l'intervista in un luogo segreto. “Negli anni che mi restano – dice - voglio scontare con la sofferenza il male che ho fatto e lasciare qualcosa di utile, attraverso le parole e i quadri”.

